Isocell di Pognano, pacchetto da 200 mila euro dal welfare ai bonus per i 200 dipendenti

Isocell, l’azienda di Pognano tra i leader italiani nella produzione di prefabbricati in calcestruzzo per l’edilizia, archivia il 2022 come la stagione record della storia della società, fondata nel 2006 dai fratelli Francesco e Giuseppe Losciuto. E lo fa firmando un contratto integrativo che premia gli oltre 200 dipendenti della sede bergamasca con un premio di produzione che prevede l’introduzione di una piattaforma per il welfare. In pratica, nelle tasche dei lavoratori potranno finire bonus variabili (in base ad anzianità, inquadramento e continuità nella presenza in azienda) interamente in buoni spesa o servizi, con un esborso complessivo per l’azienda di poco più di 200 mila euro.