Italia e Germania, tornano gli incontri bilaterali

L’appuntamento è per mercoledì 22 giugno alle 9 al Centro Congressi Giovanni XXIII con un workshop che prevede il benvenuto di Judith Illerhaus, rappresentante ministeriale delle iniziative e programmi di sostegno all’esportazione nel settore sanitario. Seguiranno gli interventi degli esponenti di alcune delle più importanti associazioni del settore italiane e tedesche, in particolare l’Associazione italiana ospedalità privata, il cluster Alisei (Advanced Life Science in Italy) e l’Associazione italiana ingegneri clinici.

La presenza all’appuntamento non comporta alcun costo per i partecipanti italiani e prevede l’assistenza gratuita di interpreti specializzati. Istituzioni ed esperti del settore interessati a partecipare possono visionare i profili tecnici delle aziende tedesche presenti sul sito ufficiale del progetto www.germantech.org. La giornata è organizzata da Sbs Systems for business solutions, con sede a Monaco e uffici operativi a Roma e Berlino, che dal 1999 realizza con successo progetti di internazionalizzazione delle imprese su incarico del Ministero federale tedesco per l’economia e la protezione del clima.