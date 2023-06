Locatelli Autoservizi di Bonate, aumenta il premio di risultato

Da 900 euro si sale a 1.100 euro

«Recuperiamo il potere di acquisto»

«Al momento il premio di risultato rappresenta lo strumento più immediato per recuperare potere d’acquisto in un settore caratterizzato da condizioni di lavoro in peggioramento e salari inadeguati” proseguono i sindacalisti. “Nel Tpl assistiamo a un alto turn over dei lavoratori, perché fare l’autista in un’azienda del comparto non è più considerato appetibile, a fronte di una penuria di risorse economiche e salari non in grado di compensare le condizioni lavorative. E tuttavia in provincia di Bergamo, più che altrove, riusciamo a recuperare risorse attraverso il premio, certo strumento non esaustivo, ma almeno parziale risposta in termini di tenuta salariale. In queste settimane anche in altre aziende del Traporto pubblico locale sono aperte trattative per i rinnovi. È così in Atb e in teb».