Maier Cromoplastica, consegnate le prime lettere di licenziamento

Il sindacalista conferma che in queste ore stanno arrivando le prime lettere di licenziamento. «Com Fiom Cgil ci siamo già attivati per agevolare al massimo la presentazione delle domande di Naspi per non fare perdere ulteriori soldi e occasioni lavorative ai lavoratori, che sarebbero ancora legati all’azienda se solo si fosse attivata la Cassa integrazione straordinaria, come richiesto dalle parti sociali e dalle istituzioni».

«In questi giorni abbiamo anche appreso dalla stampa locale la notizia dell’apertura di un tavolo per la ricollocazione dei dipendenti Maier, che ovviamente non ci trova contrari. Ci sorprende molto, però, il protagonismo di Confindustria Bergamo che fino ad ora aveva rinunciato a svolgere un qualche ruolo di rilievo per provare a salvaguardare l’occupazione in un’azienda storica del territorio bergamasco, non trovando neppure il tempo di partecipare ai tavoli di trattativa e agli incontri svolti. Oggi, sulla stampa, si propone come soggetto chiave per la ricollocazione dei lavoratori senza, a nostro giudizio, aver provato fino ad ora a tutelarne davvero gli interessi».