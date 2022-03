Nestlé-Sanpellegrino, arriva l’accordo sul congedo di paternità per tre mesi

Il Gruppo arriverà a investire oltre un milione di euro all’anno per questa misura. La «Nestlé Baby Leave» potrà essere fruita dal secondo caregiver in un’unica soluzione entro sei mesi della nascita di un figlio o dell’adozione di un minore, per assicurarsi che i genitori abbiano il giusto tempo per definire una routine di collaborazione e supporto reciproco. La nuova policy, precisa il Gruppo è «un importante passo in avanti sia rispetto ai dieci giorni previsti dalla legislazione italiana, sia alle politiche adottate finora da Nestlé stessa che, già dal 2012 e per prima in Italia, ha introdotto due settimane aggiuntive di congedo retribuito per il lavoratore padre, misura che dal prossimo mese verrà superata dalla Nestlé Baby Leave».