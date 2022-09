Parcheggi, rondò e centro polifunzionale. Decolla il progetto «Same Campus»

Treviglio. Investimento da 25 milioni nell’arco di 5 anni trasformerà l’accesso in azienda migliorando i flussi di traffico. Bussolati (Sdf): l’obiettivo è il benessere dei dipendenti. Il sindaco: impatto positivo anche per i cittadini.

Si chiama «Same Campus» ed è il progetto rivolto ai dipendenti della Same e ai cittadina di Treviglio, che prenderà forma attraverso la convenzione siglata ieri tra la multinazionale SDF e il Comune.

L’investimento della Same tra il 2022 e il 2027 sarà di 25 milioni di euro, quanto necessario in tema di viabilità per decongestionare il traffico di fronte alla ditta, grazie alla realizzazione di una rotatoria, allo spostamento dell’ingresso per i dipendenti in via Isser e a un nuovo parcheggio da 850 posti auto. Non solo: la sede centrale sarà oggetto di riqualificazione con una nuova palazzina uffici da quattromila metri quadrati, un centro polifunzionale, spogliatoi, infermeria, area training e aree verdi.

Benessere e accessibilità

Ieri è stata pubblicata la delibera relativa alla convenzione siglata da Same Deutz Fahr, multinazionale italiana tra i leader mondiali nella produzione di trattori e macchine agricole e il Comune di Treviglio, per l’avvio dei lavori di «Same Campus»: un progetto di riqualificazione pensato per accrescere il benessere dei lavoratori e rivolto a migliorare la funzionalità e l’accessibilità alla struttura esistente a Treviglio, nonché la viabilità cittadina: il tutto valorizzando gli elementi urbanistici e paesaggistici già presenti nell’area con la creazione di nuovi spazi verdi.

A cura dello Studio Valle Architetti Associati, il progetto «Same Campus» prevede una pianificazione flessibile e progressiva con interventi che saranno realizzati a partire dal novembre 2022, nel rispetto dell’operatività dello stabilimento, e che si concluderanno nel 2027, grazie a un investimento totale di 25 milioni di euro.

Tecnologia e sicurezza

«Nel 2018 la sede di Treviglio è stata oggetto di importanti interventi di riammodernamento delle linee produttive, realizzati secondo i più alti standard di tecnologia, sicurezza ed efficienza – commenta Lodovico Bussolati, Ceo di SDF -. Il nostro piano di investimenti prosegue con la riqualificazione degli uffici e spazi aziendali condivisi, con l’obiettivo di migliorare il benessere e la qualità della vita lavorativa dei nostri dipendenti».

Tra le prime aree di intervento, vi sarà la creazione di un parcheggio da 850 posti auto (200 in più rispetto agli attuali) e lo spostamento dell’ingresso per i lavoratori in via Isser, contestualmente alla creazione di una rotatoria lungo la ex statale 11, tra viale Cassani, via Magenta e via Isser. Attività che permetteranno un decongestionamento del traffico quotidiano su viale Cassani. Gli effetti positivi sulla viabilità riguardano anche la mobilità dolce, con la costruzione di una pista ciclabile.

«Siamo felici di questo progetto che testimonia ancora una volta la volontà di SDF di investire in modo importante nel nostro territorio, con tutti i vantaggi che ciò rappresenta in termini di occupazione, indotto, ricerca e prestigio – ha dichiarato il sindaco Juri Imeri –. Il progetto avrà anche un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini, perché le scelte urbanistiche legate a “Same Campus” miglioreranno la viabilità in una zona nevralgica, porta d’accesso di Treviglio, privilegiando gli spazi verdi e valorizzando le connessioni ciclo-pedonali».

Palazzina uffici

Gli interventi previsti nel progetto «Same Campus», al netto delle ricadute positive sulla mobilità di Treviglio, sono molteplici: comprendono la costruzione di una palazzina uffici da 4mila metri quadrati su viale Cassani, collegata allo stabilimento produttivo e dotata di una sala polivalente da 400 posti, la creazione di un’ampia piazza verde pedonale porticata su cui si affacceranno due nuovi edifici adibiti a spogliatoio e una moderna infermeria costituita da diversi ambulatori per il presidio medico. Significativa anche l’estensione dell’Academy - centro di formazione tecnica- e infine la riqualificazione degli interni della storica palazzina che ospita gli uffici della direzione e della Fondazione Same.