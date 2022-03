Questa mattina il l webinar gratuito di Skille: dal Pnrr 360 milioni per le Pmi

Ci sono 360 milioni di euro del Pnrr a disposizione delle Pmi per investimenti nella transizione digitale ed ecologica, per lo sviluppo del commercio elettronico e per la partecipazione a fiere e mostre internazionali.

Per scoprire come poter partecipare a questi bandi e ottenere finanziamenti - sia a fondo perduto che a tasso super-agevolato - basta partecipare al webinar gratuito di Skille in programma questa mattina, mercoledì 16 marzo, alle 11,45 in diretta Zoom.