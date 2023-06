Quote fiera, dal Cda Promoberg arriva il via libera alla cessione

Il Cda di Promoberg ha dato lunedì il via libera all’unanimità alla cessione alla Camera di commercio di Bergamo della quota di partecipazione (2,31%) detenuta dalla società in Bergamo Fiera Nuova, l’immobiliare proprietaria degli spazi di via Lunga.

Si aggiunge così un altro tassello al puzzle che la Camera di commercio sta cercando di comporre per far sì che da Bergamo Fiera Nuova escano i soci privati rendendo possibile l’accesso ai finanziamenti pubblici in vista del tanto agognato ampliamento del polo fieristico.

La maggioranza delle quote è già in mano pubblica: la Camera di commercio è socio di maggioranza con il 48,83% della proprietà, il Comune di Bergamo è titolare del 18,74%, la Provincia del 15,12% e il Comune di Seriate dello 0,01%. Se anche le banche cederanno le loro quote (l’8,65% ex Ubi ora passato a Intesa San Paolo, il 4,33% di Banco Bpm e il 2,02% della Bcc Treviglio), l’operazione, il cui controvalore è di circa 2 milioni di euro, potrebbe concludersi già entro l’autunno.

Prima della votazione l’amministratore unico di Bergamo Fiera Nuova, Giuseppe Epinati, ha presentato al consiglio d’amministrazione di Promoberg l’avanzamento del progetto strategico (affidato alla società di consulenza Pwc, la stessa che l’anno scorso ha predisposto il piano industriale di Promoberg) che l’immobiliare vuole adottare per il futuro ampliamento del centro espositivo e congressuale. «Ormai siamo in dirittura d’arrivo, dovremmo riuscire ad approvare il progetto strategico in assemblea entro metà luglio - annuncia Epinati - e con quello il Comune, che è l’ente territoriale competente, potrà poi procedere all’accordo di programma».