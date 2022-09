Risparmio sulla spesa, Bergamo è al 14° posto fra le città italiane

A Bergamo, andando a caccia di offerte e di sconti, una famiglia media può risparmiare sino a 986 euro in un anno: è la stima di Altroconsumo, che anche per il 2022 ha diffuso i risultati della sua «indagine contro il carovita». Un lavoro di analisi che ha portato a visitare oltre 1.100 punti vendita – tra supermercati e discount – di 67 città italiane, facendo i conti tra un totale di 1,6 milioni di prezzi. La nostra è la 14ª città italiana dove si può ottenere il miglior risparmio: la classifica nazionale è guidata da Parma (risparmio fino a 1.410 euro), poi sul podio Venezia (fino a 1.377 euro) e Bologna (1.327 euro).

Analisi sui prezzi di 126 categorie di prodotti

La classifica si basa su 126 categorie di prodotto; per ciascun punto vendita sono stati monitorati i prezzi – promozioni incluse – ed è stato poi stimato il «conto» annuo. I prezzi del 2022 sono stati rilevati a marzo, prima dell’accelerazione più decisa dell’inflazione ma comunque già in uno scenario di rincari.

A Bergamo, tra città e hinterland, il supermercato più conveniente è l’Esselunga di via Corridoni, dove appunto in un anno possono risparmiare fino a 986 euro. Capire la convenienza «relativa», cioè la convenienza rispetto agli altri punti vendita, è più complesso (perché si basa su un «numero indice», non sul valore assoluto).