Sant’Alessandro in piazzale Alpini

Una giornata con prodotti a Km 0 La manifestazione solo in una giornata e in una nuova location: piazzale Alpini.

Frutta e verdura di stagione, vini, olio, formaggi vaccini e caprini, salumi, pane e pasta, miele, confetture, conserve e fiori. Si rinnova l’appuntamento con le aziende di Campagna Amica alla Fiera di Sant’Alessandro - il tradizionale appuntamento in cui la campagna incontra la città - che quest’anno, in via eccezionale, si svolgerà in un’unica giornata, mercoledì 26 agosto, dalle 9 alle 22, presso il Piazzale degli Alpini a Bergamo.

Gli agricoltori di Coldiretti saranno come sempre presenti con i loro prodotti tipici e alcune aziende proporranno delle attività didattiche. Sarà inoltre allestita una postazione, in collaborazione con l’Associazione Cuochi Bergamaschi, in cui verranno realizzati show cooking.

«Per noi è importante partecipare alla Fiera di Sant’Alessandro – sottolinea il direttore di Coldiretti Bergamo, Gianfranco Drigo - è un altro piccolo passo, molto prudente, verso la normalità, dopo un periodo molto difficile, per i nostri produttori e per i cittadini. La nostra presenza sarà nel segno della massima attenzione e sicurezza. Il nostro impegno sarà quello di proporre uno spazio rispettoso di tutte le norme previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria, ma anche accogliente, ordinato e colorato, caratterizzato dalla consueta cordialità e dal sorriso dei nostri produttori».

Tra i gazebo gialli sventolerà anche il tricolore, perché Coldiretti Bergamo vuole rinnovare ai cittadini l’invito a portare in tavola i prodotti italiani. «Con la nostra campagna #MangiaItaliano – spiega Drigo – vogliamo sottolineare l’importanza di fare una scelta concreta per la difesa della nostra agricoltura e di tutte le filiere ad essa collegate. Acquistare prodotti a chilometro zero è un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma anche un sostegno all’economia e all’occupazione locale in un momento di difficoltà».

