Scuola, al via le domande per l’assegnazione provvisoria del personale: l’assistenza in Cisl

LE DOMANDE ONLINE. Negli uffici di Bergamo, Lovere e Treviglio dal 15 giugno al 7 luglio. Intesa per le assegnazioni provvisorie nelle scuolE: In Cisl assistenza per le domande.

Presso gli uffici della Cisl Scuola di Bergamo, Lovere e Treviglio, sarà possibile ottenere informazioni e assistenza per la presentazione delle domande di assegnazioni provvisorie. È stata infatti firmata l’Intesa per la proroga del contratto e il Ministero ha reso note le scadenze fissate per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione da parte del personale per l’anno scolastico 2023/24. Dal 15 giugno al 5 luglio potranno presentare le domande i docenti, il personale educativo e gli insegnanti di religione. Dal 21 giugno al 7 luglio, il personale Ata.

«L’Intesa – spiega Paola Manzullo, segretaria generale Cisl Scuola Bergamo – prevede che possono richiedere l’assegnazione provvisoria anche i docenti assunti da Gps o da concorso comma 9 bis che, superando positivamente il periodo di prova, avranno il contratto a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2023. Le domande dovranno essere presentate dal personale docente in modalità on line utilizzando le funzioni del sistema Polis. Domande in formato cartaceo invece per i docenti assunti da Gps e ai sensi del comma 9 bis (non essendo ancora inseriti come docenti di ruolo sul data base del sistema Polis), i docenti di religione cattolica, il personale educativo e il personale Ata».