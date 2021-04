Starbucks apre a Firenze con Percassi. È il 12esimo in Italia Antonio Percassi punta sulla Toscana e con lui Starbucks apre il suo primo negozio a Firenze presso il centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio.

Il punto vendita, primo in Toscana e dodicesimo a livello nazionale, sarà gestito da Percassi, partner licenziatario unico per l’Italia, e creerà 15 nuovi posti di lavoro. Lo store si estende su una superficie totale di 160 metri quadrati su un unico piano, con 55 posti a sedere e uno spazio esterno privato con altri ulteriori 25 metri quadrati.

L’ingresso del nuovo locale a Firenze

«Quando Starbucks, in collaborazione con Percassi, ha aperto il suo primo negozio in Italia nel 2018, ha reso omaggio alla cultura italiana sia nella progettazione degli spazi sia attraverso l’offerta gastronomica, sposando l’unicità della tradizione e della cultura milanese. Per il primo Starbucks di Firenze sono stati adottati gli stessi criteri: il design del nuovo negozio rende quindi omaggio ai raffinati sapori fiorentini, con l’iconica sirena Starbucks immersa in caldi e accoglienti interni in legno» spiega l’azienda.

