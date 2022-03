Top 100 dei giovani emergenti, startupper bergamasco incoronato da Forbes

La storia della start-up

Aryel è una start up dedicata al mondo dell’e-commerce, una piattaforma di marketing sviluppata per permettere a brand, agenzie e imprese piccole e medie di creare campagne interattive in realtà aumentata, in pochi minuti e senza sviluppare un sito apposito. La realtà aumentata, nel commercio online, permette al cliente finale di avere una consapevolezza migliore del prodotto di proprio interesse, attraverso stimoli più efficaci rispetto a quelli forniti da una semplice fotografia e, di conseguenza, può agevolare l’acquisto.