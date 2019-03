Trasporti e sicurezza, i nuovi obblighi

Dal 2022 scatola nera su auto e camion L’accordo raggiunto in Europa vara l’obbligatorietà su tutte le auto e i camion di molti dispositivi di sicurezza oggi disponibili solo come optional.

È sicuramente una rivoluzione epocale per il mondo dei trasporti l’accordo raggiunto da Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea che dal 2022 vara l’obbligatorietà su tutte le auto e i camion vendute in Europa di molti dispositivi di sicurezza oggi disponibili solo come optional o presenti su modelli alto di gamma. A bordo di ogni vettura o Tir, fra meno di tre anni diventeranno quindi obbligatori la scatola nera per individuare dinamiche e responsabilità durante eventuali incidenti; il dispositivo di frenata automatica; il sistema «Isa» (ossia l’adattamento intelligente della velocità) e telecamere e sensori per la visione in retromarcia. Per i conducenti di camion e autobus sarà inoltre obbligatorio un sistema di riduzione dei «punti ciechi».

