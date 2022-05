Trasporto pubblico locale, rinnovato il contratto nazionale dopo oltre 4 anni

Sono circa 900 i lavoratori bergamaschi interessati alla ipotesi di rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri-Internavigatori, per un aumento economico di 110 euro. La maggior parte di questi lavora per Atb, Teb e Arriva (ex Sab).

L’ Accordo Nazionale prevede una decorrenza dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Il contenuto economico dell’accordo prevede 500 € di una tantum suddivise in due tranche: 250 euro a luglio 2022 e 250 euro a novembre 2022; 90 € di aumenti retributivi così erogati con tre pagamenti a luglio 2022, giugno e settembre 2023; viene istituita l’indennità ferie, con 8 € per ogni giornata di ferie; per il fondo Tpl Salute, 144 annue € a decorrere dal 1gennaio 2023. Per la parte normativa si è regolamentato l’istituto della retribuzione delle ferie.

«L’ipotesi di accordo – dice Salvatore Pasquale, segretario generale Fit Cisl di Bergamo - sarà sottoscritta e sarà sciolta la riserva dopo la consultazione referendaria tra i lavoratori».