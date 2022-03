Via libera della Bce alla fusione tra Bcc di Milano e di Bergamo. Ora il voto dei soci

Via libera della Bce all’aggregazione tra Bcc Milano e Bcc Bergamo, che potrà ora essere sottoposta all’approvazione dei soci nelle rispettive assemblee. Il benestare di Francoforte - si legge in una nota - è giunto dopo la valutazione positiva del progetto di fusione che le due Banche hanno redatto in collaborazione con il Gruppo Bancario Iccrea, di cui entrambe fanno parte.