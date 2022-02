Addio a Valerio Carrara, aveva 70 anni: fu senatore e sindaco di Oltre il Colle Si è spento nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 febbraio all’ospedale di Seriate. Avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 3 marzo.

Addio a Valerio Carrara, già senatore e sindaco di Oltre il Colle, paese dove era nato il 3 marzo del 1951. Da qualche giorno Carrara era ricoverato all’ospedale di Alzano Lombardo per problemi di salute, è stato colto da un infarto e trasferito all’ospedale di Seriate, ma purtroppo non ce l’ha fatta: è morto verso le 18,30 di mercoledì 9 febbraio.

Imprenditore, sposato e padre di due figli, Valerio Carrara è stato senatore per tre legislature, da indipendente e con Forza Italia, (2001-2006, 2006-2008 e 2008-2013) e sindaco di Oltre il Colle per due mandati (2002-2007 e 2012-2017). In provincia era molto conosciuto anche per la sua passione per la caccia.

