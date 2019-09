Alzano, tragedia durante il parto

Muoiono prima la bimba e poi la mamma È successo a una donna originaria del Burkina Faso e residente a Torre Boldone che si era recata martedì 17 settembre in ospedale per il parto.

Una tragedia immane e per ora senza spiegazione, quella che si è verificata nella giornata di martedì 17 settembre. Una donna di 36 anni originaria del Burkina Faso, Robertine Guira, residente a Torre Boldone si è recata in ospedale ad Alzano Lombardo per partorire, ma qualcosa è andata decisamente male, la piccola è morta durante il parto.

La situazione è precipitata e anche le condizioni della madre sono peggiorate velocemente, tanto che è stata portata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove, arrivata in condizioni disperate, è spirata poche ore dopo.

La donna lascia il marito e due figlie di 7 e 11 anni.

