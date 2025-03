Calci fatali alla testa: così è morto Luciano Muttoni. La vittima non si è difesa

I calci la causa della morte

Dalle prime indiscrezioni emerge che Muttoni è morto per lo sfondamento della scatola cranica provocato da numerosi calci (e anche dai colpi con il calcio della pistola scacciacani) inferti quando era a terra e che non si sarebbe neppure difeso.

I due fermati interrogati mercoledì mattina

Luciano Muttoni

Sono stati intanto anticipati alla stessa mattinata di mercoledì gli interrogatori dei due fermati dai carabinieri di Bergamo, i due giovani di 24 e 25 anni, di Bergamo e Monza: sono in carcere con l’accusa di omicidio aggravato dalla minorata difesa della vittima, dal nesso teleologico (ovvero per aver ucciso Muttoni compiendo un altro reato, la rapina: aggravante, questa, che prevede una condanna all’ergastolo), dall’aver agito in più persone e dall’utilizzo dell’arma (la pistola scacciacani utilizzata come oggetto contundente per colpire la vittima al capo).