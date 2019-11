Controlli a tappeto sulla Rivierasca

Un arresto e 2 denunce per furto e droga Controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri nel territorio dell’Isola nella mattinata di martedì 5 novembre. Perquisite alcune abitazioni: un arrestato e due denunciati.

A condurre l’operazione sono stati i carabinieri della Compagnia di Zogno, supportati dalle unità del Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio: i militari hanno eseguito un servizio coordinato di controllo su numerose attività commerciali, persone e veicoli in transito, perquisendo, inoltre, alcune abitazioni della zona alla ricerca di sostanze stupefacenti.

In particolare, sono stati controllati numerosi veicoli e persone in transito, alcune delle quali sono state sottoposte a perquisizione. I controlli eseguiti hanno consentito di identificare circa 120 persone, 26 delle quali di interesse operativo per precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, determinando, inoltre, la contestazione di 12 contravvenzioni al Codice della strada e la denuncia in stato di libertà di due persone: un ragazzo 29enne è stato denunciato per tentato furto nei confronti di un bar della zona perché notato mentre infrangeva la vetrata dell’esercizio commerciale, un ragazzo 20enne di origine marocchine è stato invece trovato in possesso di 2 grammi circa di cocaina e di 7 grammi circa di hashish che nascondeva nel giubbotto mentre si trovava a bordo della propria auto.

Una, invece, la persona arrestata: si tratta di un uomo marocchino di 29 anni che, controllato dai militari operanti, è risultato essere colpito da un ordine di carcerazione per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Diverse le abitazioni perquisite con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, senza però alcun rinvenimento di sostanza stupefacente

