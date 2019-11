«I segreti della cucina panasiatica»

Oriocenter, laboratorio per bimbi e ragazzi Al ristorante «Wagamama» un progetto didattico per le famiglie e le scuole a ingresso gratuito da novembre a dicembre.

Un progetto didattico per le famiglie e le scuole a ingresso gratuito da novembre a dicembre nel ristorante «Wagamama» di Oriocenter. Ingredienti, modalità di cottura, origine delle ricette e poi sperimentazione attiva, per scoprire in modo divertente sapori e usi della cultura panasiatica. Un viaggio tra i principi gastronomici e alimentari per assaporare il profumo di una tradizione oltreoceano ed essere partecipi di un’integrazione multietnica. Partono da qui i laboratori, firmati «Wagamama», «I segreti della cucina panasiatica»: gli appuntamenti a ingresso gratuito riservati alle famiglie con bambini da 5 a 10 anni e alle scuole secondarie di secondo grado. Lo staff del ristorante «Wagamama», sito all’interno del centro Oriocenter, è pronto ad accogliere i giovani ospiti dal 10 novembre al 20 dicembre (Famiglie: domenica dalle 10 alle 12 – Scuole: martedì, mercoledì, venerdì dalle 9,30 alle 12).

I laboratori, guidati dal capo chef «Wagamama», prevedono una prima fase dedicata alla formazione in cui vengono esposti i principali ingredienti utilizzati nei piatti del menu, l’utilizzo e l’origine, per poi proseguire con la parte dedicata alla sperimentazione. Qui i bambini diventano protagonisti e, sotto la supervisione del personale wagamama, si dedicheranno alla creazione di alcune ricette della tradizione panasiatica. Un’esperienza tutta da gustare insieme ai compagni d’avventura. Al termine dell’incontro, per ogni piccolo partecipante, un simpatico omaggio per vivere anche a casa un’esperienza da mini chef «Wagamama» e far crescere la passione per la cultura asiatica. Info e prenotazioni (fino a esaurimento posti): famiglie e scuole: marketingwagamama@migebar.com .

© RIPRODUZIONE RISERVATA