«Il Natale si accende responsabilmente». Oriocenter illumina le feste dal 18 novembre

È arrivato il Natale a Oriocenter, che venerdì 18 novembre accende le luminarie per prepararsi ad accogliere le festività. «Valutato l’impatto globale della crisi energetica su consumi di aziende e famiglie», quest’anno il selected stores più grande d’Italia saluterà l’apertura della stagione dello shopping delle feste con «un allestimento natalizio scenografico, progettato in chiave sostenibile».

Luci a LED e con tempi ridotti

Tornerà anche il Villaggio di Natale in miniatura al primo piano, un allestimento con giostre in movimento, personaggi, edifici illuminati e scenari natalizi: un mondo in miniatura che evoca atmosfere invernali e momenti di festa. Un allestimento particolarmente amato e fotografato negli scorsi anni, da adulti e bambini.

«Quest’anno Oriocenter affronta il periodo delle feste senza perdere lo spirito gioioso del Natale, ma con un occhio di riguardo in più - commenta Ruggero Pizzagalli, direttore di Oriocenter -. La decisione di riprogettare gli allestimenti natalizi, riducendo in modo importante la metratura delle luminarie e rimodulando l’illuminazione dei grandi spazi che caratterizzano il nostro mall rientra in una più ampia visione strategica volta a ridurre i consumi, in una stagione in cui la fornitura di energia elettrica è oggettivamente una problematica cruciale».