In un capannone di Lallio scovati 603 chili di marijuana: 6 persone denunciate - Foto e video

Un sequestro record, mai registrato dal comando di Polizia locale del Comune di Bergamo, ma anche uno dei più importanti sequestri di sostanze stupefacenti mai registrati da un corpo comunale del nostro Paese: a metterlo a segno gli agenti del nucleo di sicurezza urbana del comando di via Coghetti, ben 603 chilogrammi di marijuana, recuperati in un capannone di Lallio, proprio al confine con il capoluogo orobico.

A dare il via all’indagine il ritrovamento di quasi 3 chili di marijuana in un campo del quartiere del Villaggio degli Sposi da parte del cane Tenai, prima unità cinofila del corpo di Polizia locale di Bergamo e ormai in servizio da un paio d’anni. Non molto distante, in un sacco della spazzatura, il cane ha contributo a rinvenire un ulteriore quantitativo di marijuana: all’interno del sacco, però, vi erano anche etichette di spedizione con l’indirizzo di una società con sede poco distante, a Lallio, appunto.