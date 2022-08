Auto contro moto ad Almè: muore motociclista di 39 anni

La tragedia. Lo schianto è avvenuto sabato 20 agosto verso le 15.30 in via Locatelli sulla provinciale per la Valle Brembana che è stata temporaneamente chiusa.

in aggiornamento

Tragico schianto tra un’auto e una moto ad Almè, ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Zogno, i Vigili del fuoco, tre ambulanze e un’auto medica.

La collisione è stata molto violenta tanto che l’automobile si è parzialmente ribaltata e la moto è completamente distrutta.

Per il motociclista, un uomo di 39 anni, non c’è stato nulla da fare, nonostante il personale sanitario abbia cercato di rianimarlo per oltre 20 minuti.

Ferito in codice giallo anche l’autista dell’altro mezzo coinvolto, un 78enne, che è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Dopo essere stato liberato dall’intervento dei Vigili del fuoco è stato trasportato in ospedale in codice giallo.