Morto a 21 anni mentre consegna le lettere in moto, la Cgil: «Basta vittime sul lavoro, anche alle Poste»

«Basta vittime sul lavoro, anche in Poste ci dobbiamo fare carico di eliminare gli infortuni e le tragedie». Lo affermano il segretario della Slc-Cgil della Lombardia Francesco Sole, Maria Adobati della Slc di Bergamo e Angelo Chiari, responsabile sicurezza della Cgil di Bergamo all’indomani della morte di un ragazzo di 21 mentre svolgeva il proprio lavoro di portalettere tra i comuni di Brusaporto e Albano Sant’Alessandro in provincia di Bergamo.

«L’ennesima giovane vittima sul lavoro - sottolineano - non può e non ci deve lasciare indifferenti. Spesso in un’azienda come Poste Italiane i precari, e non solo, sono sistematicamente sotto pressione e sempre sul limite del rispetto delle regole, pur di assicurare tempi e quantità nella consegna della corrispondenza». «La Slc-Cgil - proseguono - è anni che sostiene la necessità di garantire modalità di lavoro che non mettano a rischio i dipendenti, specie nel recapito, richiamando la Società ed anche i lavoratori al rispetto rigido delle norme di sicurezza».