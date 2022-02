Peculato, falso e autoriciclaggio, commercialista condannato a 6 anni

Ambrosini, per l’accusa, avrebbe indebitamente intascato un milione e mezzo tramite magheggi contabili sulle società decotte che il Tribunale di Bergamo gli aveva affidato negli anni come curatore fallimentare e liquidatore.

Fu messo agli arresti domiciliari, da cui, nel settembre 2017, evase per riparare in Tunisia dove si sposò con una donna del posto e dove, nell’ottobre 2019, fu arrestato rimanendo più di 12 mesi in carcere. Nel dicembre 2020 il rientro in Italia.