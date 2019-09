Ranzanico, 16enne investito

Travolto da una moto mentre attraversa Un ragazzo è stato investito da una moto mentre stava attraversando la statale 42.

Un femore rotto e diverse contusioni per un 16enne di Endine che dopo un pranzo con gli amici, verso le 13, ha attraversato la strada nei pressi del Ristorante dei Pescatori e non ha visto una moto che stava sopraggiungendo in direzione Bergamo.

L’impatto è stato violento: il ragazzo è stato falciato e il motociclista, un 29enne, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Inizialmente le condizioni del giovane sono parse gravi, poi i sanitari hanno constato che non vi erano altri traumi oltre alla frattura del femore e lo hanno trasportato in codice giallo in ambulanza al Papa Giovanni. Il conducente della moto, anche lui ferito, ma in modo non grave, è stato trasportato al Bolognini di Seriate.

