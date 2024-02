Rissa tra giovani, spunta un coltello: 4 feriti lievi

Quattro giovani si sono azzuffati all’alba di domenica (4 febbraio) in una rissa scoppiata poco dopo le 5 in via Enrico Fermi a Curno, nella zona industriale alle porte del paese. L’allarme è scattato quando un gruppetto di ragazzi, forse in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato a venire alle mani. A un certo punto, però, è spuntato anche un coltello e in quattro sono rimasti feriti, tutti in modo comunque lieve, raggiunti dalla lama di striscio.