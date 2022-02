Schianto fatale lungo la Soncinese: muore un 56enne Impatto fatale tra lo scooter del 56enne e un’utilitaria nei pressi dell’incrocio tra la strada statale 498 e via Marconi all’altezza di Cavernago.

Si stava recando al lavoro quando con il suo scooter si è scontrato con un’utilitaria, una Fiat 600, all’altezza dell’incrocio tra la strada statale Soncinese e via Marconi in territorio di Cavernago. L’impatto è stato fatale per l’uomo, un 56enne, che è stato sbalzato dal motorino ed è morto poco dopo per i traumi riportati nella caduta.

L’incidente si è verificato poco prima delle 14 di martedì 8 febbraio a Cavernago all’altezza dell’incrocio tra la ss 498 e via Marconi: da una prima ricostruzione della dinamica dell’impatto pare che il motorino viaggiasse da Cavernago verso Ghisalba mentre l’auto percorreva via Marconi. La Polizia stradale sta ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica in cui sarebbe coinvolto anche un furgoncino. Non ci sarebbero altri feriti.

L’Elisoccorso da Bergamo oltre all’auto medicalizzata e all’ambulanza della Croce rossa di Martinengo si sono mossi per prestare i soccorsi al motociclista ma il 56enne è deceduto sul posto poco dopo l’impatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA