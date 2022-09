Si schianta con la moto, morto 64enne a Stezzano

Tragedia lungo la circonvallazione Ovest di Stezzano all’alba di lunedì 19 settembre: un uomo di 64 anni è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima della sei. L’uomo, a quanto si apprende da una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe caduto dalla moto per ragioni ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con automedica e ambulanza ma i soccorsi sono stati vani. I Carabinieri si stanno occupando dei rilievi: non è chiaro se il motociclista abbia perso il controllo del mezzo o se ci siano altri mezzi coinvolti.