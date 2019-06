«In Champions Atalanta competitiva»

Percassi su «L’Eco». E a TuttoAtalanta «Le confesso che da lunedì ho la classifica sulla scrivania. Ogni mattina arrivo e la rileggo, sempre partendo dal basso. Non mi scordo da dove veniamo. Salgo, salgo e mi fermo lì: 3ª Atalanta. Allora mi metto in pace, capisco che è vero: Atalanta terza e in Champions League. Un sogno realizzato».

Antonio Percassi comincia l’intervista di fine stagione con quel che sembra un manifesto programmatico. Viene dal bagno di folla sul Sentierone, dove ha dato il via alla Camminata. E aggiunge: «La svolta è stata Chievo-Atalanta, 1-5 col Papu trequartista dopo la sosta di ottobre». Antonio Percassi, intervistato da Pietro Serina, racconta su L’Eco di Bergamo del 3 giugno le emozioni e i prossimi step: «Se potessi scegliere in Champions? Barcellona e Liverpool - dice, e aggiunge -. Giocare a Bergamo? Si bene che è impossibile, ma proveremo a ottenere una deroga».

Poi sulla squadra: «Vogliamo confermare la squadra in blocco, ma c’è un equilibro di gestione e interno da garantire. L’obiettivo è fare due colpi giusti per il raduno di metà luglio. Saremo competitivi anche in Champions».

Sarà proprio il presidente dell’Atalanta l’ospite speciale della puntata di «TuttoAtalanta», la trasmissione sportiva dedicata alla squadra nerazzurra in onda come ogni lunedì in prima serata in diretta dalle ore 20.50 su Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Il presidente risponderà a tutto campo alle curiosità degli altri ospiti in studio - il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e i giornalisti Cesare Malnati e Arturo Zambaldo - e di Roberto Belingheri e Giangavino Sulas che si alterneranno in collegamento.

I telespettatori possono invece già mandare le loro domande e considerazioni al presidente Percassi con e-mail all’indirizzo di posta elettronica tuttoatalanta@bergamotv.it. Per mostrare al presidente, invece, foto e video relative alla Camminata Nerazzurra e a tutto quello che riguarda il mondo Atalanta si può postare direttamente sulla pagina Facebook «TuttoAtalanta Bergamo Tv». Conduce Matteo De Sanctis.

