Infiltrazioni d’acqua nella galleria Parscera: stop al traffico per 4 giorni a Villa d’Adda La galleria Parscera che si trova sulla strada provinciale 169 Var (Carvico-Villa d’Adda), rimarrà chiusa al traffico dalle 7 di domenica 18 aprile sino alle 23 di mercoledì 21 aprile con ordinanza emessa dalla Provincia di Bergamo.

La galleria Parscera che si trova sulla strada provinciale 169 Var (Carvico-Villa d’Adda), rimarrà chiusa al traffico dalle 7 di domenica 18 aprile sino alle 23 di mercoledì 21 aprile con ordinanza emessa dalla Provincia di Bergamo (Unità sviluppo infrastrutturale strategico della viabilità viabilità). Il traffico in questi quattro giorni verrà deviato sulle S.P. 342 Briantea - S.P. 166 Via Don Pedrinelli - S.P. 169 Via delle Industrie. Da evidenziare che nell’abitato di Villa d’Adda e Carvico lungo la ex SP 169 rimane in vigore il divieto di transito per automezzi oltre 35 quintali eccetto carico/scarico e residenti.

La Provincia di Bergamo, proprietaria del tratto di strada dove è situata la galleria Parscera, attraverso uno studio di fattibilità ha riscontrato infiltrazioni d’acqua, dovute all’intasamento delle tubazioni di raccolta acqua e del collettore principale, che pregiudicano l’efficacia del sistema di smaltimento delle acque di drenaggio, quindi per un intervento di impermeabilizzazione della galleria ha messo a disposizione 300.000 euro per risolvere il problema. Proprio poter progettare l’intervento di impermeabilizzazione e messa in sicurezza della galleria è stata decisa la chiusura al traffico per quattro giorni durante i quali i tecnici effettueranno gli opportuni rilievi, accertamenti e indagini preliminari che richiedono l’assenza del traffico veicolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA