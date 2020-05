Tragedia famigliare a Bonate Sopra

39enne uccide la madre a coltellate L’allarme è scattato alle 21.20 di martedì 19 maggio da un’abitazione di via Lesina.

Un’altra tragedia famigliare si è consumata nella nostra provincia dopo quella avvenuta a Dalmine lo scorso 15 maggio.

A Bonate Sopra verso le 21.20 di martedì 19 maggio, i carabinieri sono accorsi in via Lesina insieme a due ambulanze a un’auto medica per una tragica aggressione avvenuta tra le mura domestiche.

Un uomo di 39 anni ha ucciso la madre di 66 anni a coltellate. Ancora non si conoscono i particolari della tragedia, ma sembra che anche l’uomo si sia ferito gravemente nella colluttazione e sia stato portato in ambulanza in codice rosso in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA