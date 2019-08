Partite interne del girone di Champions

Atalanta, ecco le info degli abbonamenti Dal 28 agosto inizia la vendita degli abbonamenti «3 gare Group Stage Uefa Champions League» 2019-2020 che l’Atalanta disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Per gli abbonamenti «3 gare – Group Stage Uefa Champions League», l’Atalanta adotterà la modalità di sottoscrizione abbonamenti in digitale su Dea Card, fidelity card Atalanta, in corso di validità. Ecco quanto emerso dal sito dell’Atalanta, www.atalanta.it.

FASI DI ABBONAMENTO

La vendita si svolgerà nelle seguenti fasi:

1ª fase: PRELAZIONE AI TIFOSI ABBONATI ALLA STAGIONE 2018-2019 dalle 10 del 28 AGOSTO alle 19 del 3 SETTEMBRE

2ª fase: VENDITA AI POSSESSORI DI DEA CARD dalle 10 del 4 SETTEMBRE alle 19 del 13 SETTEMBRE

1ª fase: 28 AGOSTO al 3 SETTEMBRE – PRELAZIONE ABBONATI 2018-2019

Potranno scegliere il proprio posto fra quelli disponibili.

La prelazione, presentando la propria Dea Card, si potrà esercitare presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket abilitatie on line sul sito di Vivaticket. Al momento dell’acquisto dell’abbonamento verranno applicate le commissioni di servizio.

I prezzi

LA 2ª FASE dal 4 SETTEMBRE al 13 SETTEMBRE inclusi - VENDITA POSSESSORI DI DEA CARD

Dalle 10 del 4 settembre alle 19 del 13 settembre inclusi è prevista la vendita riservata AI POSSESSORI DI DEA CARD, FATTA SALVA DISPONIBILITA’ DI POSTI LIBERI ALLA VENDITA.

La vendita è riservata a tutti i possessori di Dea Card, fidelity card Atalanta, in corso di validità i quali potranno acquistare l’abbonamento a 3 gare UCL in modalità digitale, ovvero caricandolo sulla Dea card fatta salva la disponibilità di posti residua e/o chiusura anticipata. La fase di vendita ai possessori di Dea card sarà attiva presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket abilitati e sul sito di Vivaticket.it. Al momento dell’acquisto dell’abbonamento verranno applicate le commissioni di servizio.

I prezzi

ABBONAMENTI TRADIZIONALI SVINCOLATI DALLA DEA CARD, FIDELITY CARD ATALANTA

La Ticketing Policy adottata dalla Società dispone il rilascio di un abbonamento a 3 gare valido solo ed esclusivamente per le gare casalinghe del Group Stage di Uefa Champions League 2019-2020. L’abbonamento tradizionale sarà acquistabile solamente nel settore denominato «Primo anello verde».



MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE: PRELAZIONE e VENDITA LIBERA

PRELAZIONE

L’acquisto dell’abbonamento tradizionale in fase di prelazione sarà sottoscrivibile solo ed esclusivamente presso il punto vendita abbonamenti aperto presso il Gewiss Stadium, con ingresso da viale Giulio Cesare 16, dal 28 agosto al 3 settembre, previa presentazione di:

- abbonamento tradizionale stagione sportiva 2018-2019 (in sola visione)

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

È consentito, previa presentazione di delega scritta, firmata e associata a fotocopia di un documento valido, nonché della documentazione sopra descritta, delegare ad altre persone l’acquisto in prelazione del proprio abbonamento tradizionale.

PREZZI





INTERO € 105





RIDOTTO € 75

VENDITA LIBERA

Sarà consentito l’acquisto dell’abbonamento tradizionale in vendita libera dalle dal 4 SETTEMBRE al 13 SETTEMBRE esclusivamente presso il punto vendita aperto presso il Gewiss Stadium, con accesso da viale Giulio Cesare 16, nei giorni e orari di apertura dello stesso e fatta salva eventuale disponibilità di posti, previa presentazione di fotocopia di un valido documento di identità.

PREZZI

INTERO € 125

RIDOTTO € 90

Orari apertura punto vendita abbonamenti Gewiss Stadium

Il punto vendita abbonamenti aperto al Gewiss Stadium, con accesso da viale Giulio Cesare 16, sino al 7 settembre compreso è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Il punto vendita abbonamenti resterà chiuso l’8 settembre.

Dal 9 al 14 settembre compresi sarà aperto dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

SONO RIDOTTI i biglietti per le donne, gli under 18, ossia per tutti coloro i quali non abbiano ancora compiuto 18 anni al momento dell’acquisto, gli over 65 (per tutti coloro che abbiano già compiuto 65 anni al momento dell’acquisto), gli invalidi con certificato d’invalidità a partire dal 75%.

Tutte le info e i dettagli su www.atalanta.it.

