Asta delle maglie benefiche dell’Atalanta, in vetta quella di Koopmeiners Ha raggiunto i 14 mila euro il montepremi provvisorio dell’asta benefica delle 25 maglie nerazzurre indossate (e poi autografate) dall’Atalanta in occasione del «Christmas Match», Atalanta-Roma del 18 dicembre scorso.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra Atalanta e Bergamo Tv: quest’anno l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Amici della Pediatria.

In vetta alla classifica delle offerte è balzata a quota 1.500 euro la maglia numero 7 del centrocampista olandese Teun Koopmeiners, seguita da quelle di Zapata (1300) e Pessina (800). Si possono fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335/6969423, con email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] e sulle pagine social Facebook e Instagram di « TuttoAtalanta Bergamo Tv » dove tutte le sere vengono pubblicati gli aggiornamenti delle quotazioni delle maglie (così come sui canali ufficiali dell’Atalanta).

Aggiornamento alle ore 18 di giovedì 30/12/2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA