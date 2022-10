Atalanta, l’asta delle maglie a quota 16.000 mila euro. Rilanci fino alle 18 di lunedì

Manca soltanto un giorno alla chiusura dell’asta benefica delle 26 speciali maglie dell’Atalanta del «Birthday Match»: si tratta di quelle indossate, preparate e autografate dall’intero organico dei calciatori nerazzurri in occasione della partita del compleanno dei 115 anni della società, vale a dire Atalanta-Sassuolo 2-1 con gol di Pasalic e Lookman. L’iniziativa è organizzata da Atalanta e Bergamo Tv: il montepremi totale delle promesse di pagamento ha raggiunto quota 16mila euro. In vetta alla speciale classifica delle offerte rimane la maglia numero 11 di Ademola Lookman a quota 1.500 euro, seguita a 1.000 da quelle di Muriel, Hojlund e Scalvini, poi Koopmeiners a 900 e Toloi a 800.

Le quote aggiornate di tutte le maglie in palio sono disponibili sui profili social Facebook e Instagram di «TuttoAtalanta Bergamo Tv», sui siti internet dell’Atalanta e de L’Eco di Bergamo: fino alle 18 di lunedì 31 ottobre si possono ancora fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423 e con mail ad [email protected] Sono accettate offerte su più maglie, ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso. L’assegnazione definitiva delle 26 maglie in palio arriverà nel corso della trasmissione sportiva «TuttoAtalanta» in onda dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it): durante la puntata saranno accettati gli ultimi rilanci solo tramite telefonate al numero di centralino che sarà comunicato in diretta. Il prossimo aggiornamento sarà alle ore 18 di lunedì 31 ottobre, vale a dire prima della diretta di «TuttoAtalanta».