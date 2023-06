Atalanta, Lazzarini: «Bene la campagna abbonamenti»

Marino Lazzarini, presidente del Centro coordinamento Amici dell’ Atalanta, è soddisfatto per come la società ha impostato la campagna abbonamenti per il campionato 2023-2024. Inoltre il numero uno dell’ Associazione, che nata nel marzo 1966 da tempo si ritrova con un centinaio di sezioni e circa 6 mila iscritti, ritiene la conferma di Gian Paolo Gasperini un valore aggiunto inteso nel più ampio senso del termine.

«L’aver bloccato il costo delle tessere di curve, tribuna Rinascimento e distinti a quello del passato torneo per accedere al Gewiss stadium è stato accolto molto bene dai nostri soci. Nessuna lievitazione dei prezzi dunque: un messaggio della dirigenza, questo, da tenere in considerazione».

Sul recente accordo del Gasp per l’ ottava stagione sportiva di fila alla guida tecnica della squadra «Ricevute una marea di telefonate da parte degli “Amici” per manifestare pieni consensi sulla permanenza del tecnico piemontese a Bergamo. In altri termini, c’ è stato un profondo sospiro di sollievo visto il tira e molla delle parti evidenziato nei giorni precedenti. Con Gasperini di nuovo alla guida è già il caso di pregustare un’altra annata maiuscola pensando pure al ritorno in Europa che ci è mancata non poco». Infine Lazzarini accenna al mercato «Sempre a nome degli “Amici” rimaniamo fuduciosi sull’ operato dei preposti alle trattative: fondamentale è che ci regalino un parco giocatori in grado di figurare al meglio sui vari campi da gioco».