Atalanta, Skrtel divide i tifosi

Ecco perché il difensore è utile Martin Skrtel è giocatore d’esperienza che in una stagione complicata come quella che affronteranno i nerazzurri potrebbe far comodo.

C’è chi storce il naso all’acquisto del trentaquattrenne slovacco, ex nazionale, Skrtel appena svincolato dal Fenerbahce, dopo tre campionati. È soprattutto l’età del difensore a non convincere parte della tifoseria nerazzurra. Certo, la carta d’identità non mente, ma bisogna tener conto di altri aspetti che hanno indotto la dirigenza ad ingaggiarlo.

Il suo biglietto da visita nell’ultima stagione parla di 27 presenze nella Liga turca, 7 in Uefa e 2 in Champions. Niente male. Interessante sarà vedere come e in che misura si inserirà nel pacchetto arretrato atalantino. In teoria dovrebbe essere stato chiamato a Bergamo per colmare la casella rimasta vuota dalla cessione di Mancini, prenotato dalla Roma da alcuni mesi.

Tuttavia, il posto in squadra dovrà conquistarselo tenuto conto della concorrenza nel reparto. Vale la pena ricordare che davanti a Gollini scalpitano Toloi, Masiello, Palomino, Diymsiti con l’aggiunta dei giovani Ibanez e Varnier. Al tempo stesso, però, visti i sempre possibili imprevisti, lungo una stagione avere un giocatore in più in rosa è sempre positivo. Tanto più che l’Atalanta dovrà assolvere a impegni sui tre fronti: Campionato, Coppa Italia e Champions. E a proposito della competizione europea, una pedina carismatica di nome Skrtel potrebbe far comodo.

