Basket Bergamo, le prime indiscrezioni sul mercato fanno ben sperare

Simoncelli e Sodaro hanno rinnovato il contratto, dopo la partenza di Devis Cagardi destinazione Agrigento in A2 sul nuovo coach in arrivo manca solo l’ufficialità e infine lo sponsor della società sarà la Clf del vice presidente Zanese che sostituirà il vecchio, la Withu.

La permanenza per l prossima stagione sportiva di Simoncelli e Sodero va saluta con entusiasmo. Due pedine che hanno contribuito ai buoni risultati della squadra nello scorso campionato. Non è stato possibile, purtroppo, trattenere capitan Savoldelli richiesto da diverse società cadette.

Il presidente Vincenzo Galuzzo con Claudio Zanese e Paolo Andreini sono instancabilmente al lavoro per portare altre tre pedine di un certo affidamento per comporre il quintetto titolare. In panchina poi ci saranno gli under, compreso talento Isotta sempre che non arrivi qualche offerta importante. Quanto all’allenatore si è saputo dell’accordo verbale raggiunto con un quarantenne non bergamasco con alle spalle una discreta esperienza. Con lui ci sarà un altro coach con lo specifico compito di favorire il percorso dei giovani collocati dalle consociate Blu Orobica e Lussana.