BB14, spaventa la capolista Mestre ma poi cede nel finale (76-81)

Un sfida sulla carta impari ma che invece, all’atto pratico, si è rivelata più dura del previsto per gli ospiti. I coriacei giocatori di coach Ghirelli hanno, comunque, avuto il grosso merito di aver messo pressione ai Veneti. In casa BB14 non sono stati sufficienti gli eccezionali 29 punti firmati da un Sodero tornato ad altissimi livelli e che si è preso una bella rivincita verso coloro che dicevano non fosse in buone condizioni di forma. In doppia cifra pure Genovese (11) mentre il terzo senior, Simoncelli questa volta ha totalizzato 8 punti di cui, comunque, la bomba che aveva portato la squadra a -4 a sei secondi dal termine. Parziali 22-19 (al 10 minuto) 42-32 al ventesimo; 55-58 (mezz’ora) con finale, ribadiamo, 76-81. Mestre superiore a rimbalzo (43-36), pressoché parità nei tiri pesanti 12 su 28 Bergamo; 11 su 28 per gli avversari.