Biglietti per Young Boys-Atalanta, 600 posti disponibili: qui tutte le informazioni La società ha pubblicato le indicazioni per seguire i nerazzurri nella prossima trasferta svizzera di Champions il 23 novembre prossimo.

Chi vuole assistere nel Settore ospiti alla partita Young Boys-Atalanta, 5° turno del Gruppo F di UEFA Champions League, che dei 1.800 biglietti resi disponibili dalla Società svizzera, 600 verranno messi in vendita libera. La partita è in programma martedì 23 novembre con inizio alle 21 allo Stadio Wankdorf di Berna.

I tagliandi saranno acquistabili online sul sito Vivaticket https://atalanta.vivaticket.it/ dalle 12 di martedì 16 novembre alle 19 di mercoledì 17 novembre (fatta salva chiusura anticipata della vendita per esaurimento dei posti).

La procedura di acquisto online genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato presso la biglietteria del Gewiss Stadium, in Viale Giulio Cesare a Bergamo, di fronte la Tribuna Rinascimento, venerdì 19 novembre dalle ore 12 alle 19.

Il documento generato online sarà sostituito con il titolo d’ingresso allo stadio fornito dallo Young Boys e valido per l’accesso al Settore ospiti.

Per ritirare il biglietto si dovranno esibire:

– documento generato attraverso l’acquisto online;

– documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità, non sarà considerata valida la patente) e la sua fotocopia fronte/retro.Sarà consentita la delega per il ritiro del tagliando.

Chi ritira dovrà presentare:

– documento generato attraverso l’acquisto online;

– delega dell’acquirente (delegante);

– copia fronte/retro del documento di riconoscimento dell’acquirente (delegante);

– copia fronte/retro del documento di chi ritira (delegato).

Avvertenze

Coloro i quali non convertiranno il proprio documento di acquisto nel biglietto nei termini e secondo le modalità sopra riportate, non avranno alcun diritto di ricevere in un secondo momento il tagliando per il settore ospiti dello stadio Wankdorf né al rimborso.

Il documento di acquisto generato online è incedibile e non rimborsabile.

Prezzo del biglietto (stabilito dalla Società dello Young Boys e convertito in euro al tasso di cambio attuale)

Saranno disponibili due settori a prezzi diversi:

Upper Tier: € 67

Lower Tier: € 48

a cui si deve sommare la commissione di servizio di Vivaticket per la transazione online.

Numero massimo di biglietti acquistabili: ogni acquirente potrà comprare massimo 2 biglietti, previo inserimento dei dati anagrafici di ciascun titolare.

Raccomandazioni anti Covid-19

Per accedere allo stadio Wankdorf di Berna sarà obbligatorio essere in possesso ed esibire, unitamente ad un valido documento di identità (Carta di identità, Passaporto), il Green Pass: non sarà valido per l’ingresso nessun certificato ad eccezione del Qrcode del Green pass.

I cancelli dello stadio Wankdorf di Berna apriranno indicativamente due ore prima dell’inizio del match.

Viaggi da/verso la svizzera

Per tutte le informazioni utili riguardo gli spostamenti da/verso la Svizzera, si rimanda ai seguenti link istituzionali:

– https://www.viaggiaresicuri.it/country/CHE;

– https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html.

I possessori del biglietto sono tenuti a verificare le modalità di espatrio e rientro dalla Svizzera.

