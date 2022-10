Asta «Birthday Match», le maglie di Lookman e Scalvini arrivate a 1000 euro

È arrivato a quota 9 mila euro il montepremi totale delle promesse di pagamento per l’asta benefica delle 26 maglie dell’Atalanta del Birthday Match, vale a dire quelle indossate e preparate per l’intero organico della prima squadra in occasione dell’ultima partita contro il Sassuolo che celebrava il compleanno dei 115 anni della società nerazzurra.

L’iniziativa è organizzata dall’Atalanta e Bergamo Tv e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. In vetta alla speciale classifica delle offerte restano le casacche di Lookman e Scalvini a 1000 euro; alle loro spalle rilanci da 600 euro per quelle di Koopmeiners, Muriel e Zapata.

Le quote aggiornate alle ore 18 di venerdì 21 ottobre sono disponibili sui canali Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv, sul sito internet dell’Atalanta e sul nostro sito web: si possono fare offerte in qualsiasi momento via sms al 335/6969423 e via mail ad [email protected]

Le maglie saranno tutte autografate dai rispettivi calciatori: si possono fare rilanci per più casacche, ma alla fine ogni maglia dovrà avere un vincitore diverso. L’asta benefica delle maglie chiuderà definitivamente i battenti lunedì 31 ottobre nel corso della trasmissione sportiva TuttoAtalanta, in onda in diretta dalle ore 20.50 su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Il prossimo aggiornamento sarà pubblicato nella serata di lunedì 24 ottobre.

L’offerta per le maglie