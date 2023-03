Gasp: «Nessun rimorso, i ragazzi hanno dato tutto»

«Rimorsi? No, perchè i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano. Hanno fatto indubbiamente una buona gara, non solo nel secondo tempo ma anche nel primo. Non siamo riusciti a vincere ma questa è una buona gara». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 contro l’Udinese.