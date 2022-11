Giorgia Burini della Bergamo Boxe conquista il tricolore 50 kg Youth

In questi giorni, a Roccaforte Mondovì, in provincia di Cuneo, sono in programma i Campionati italiani Youth maschile e femminile: Burini è partita subito con la finale e ha vinto con merito ai punti. Soddisfatto il suo allenatore, Fabrizio Bugada: «Giorgia ha vinto dominando e mettendo a segno colpi pesanti, forse con un calo solo nella seconda ripresa, ma riprendendo subito in mano la situazione».