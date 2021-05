Mourinho studia la Roma: video del match contro l’Atalanta Lo «Special One», utilizzando il software WyScout, nel video visiona nello specifico le azioni di Riccardo Calafiori in Roma-Atalanta dello scorso 22 aprile, terminata 2-2.

José Mourinho è ormai concentrato sulla prossima avventura di allenatore della Roma: il tecnico portoghese ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui osserva le prestazioni e le statistiche dei suoi giocatori. Sotto la lente il match dei giallorossi contro L’Atalanta: lo «Special One», utilizzando il software WyScout, nel video visiona nello specifico le azioni di Riccardo Calafiori in Roma-Atalanta dello scorso 22 aprile, terminata con un pareggio. Mourinho sta «studiando» dunque, come commenta nel post, e promette di dare del filo da torcere nella prossima stagione di Campionato.

