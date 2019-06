Percassi a TuttoAtalanta

Le sfide dei nerazzurri Boom di ascolti per la puntata di «TuttoAtalanta» con ospite il presidente Antonio Percassi: a tutto campo su squadra, Champions e stadio.

Antonio Percassi in «TuttoAtalanta» su Bergamo Tv di lunedì 3 giugno ha fatto breccia tra i telespettatori di sponda nerazzurra. Le sue rassicurazioni sulla permanenza a Zingonia dei big (salvo le eventuali richieste «illecite» alle quali è proibito rinunciare a chiunque) hanno suscitato provato entusiasmo. Medesimo discorso riguardante la struttura portante di quell’organico che ha consentito la stupenda e inedita qualificazione alla Champions. Ma c’è di più. Il presidente, nel corso della fitta serie di domande dei giornalisti presenti, ha pure confermato la possibilità di qualche innesto per rendere competitiva la rosa impegnata, appunto, nella rassegna europea che va per la maggiore.

Dei messaggi mandati in onda dai telespettatori durante la seguita puntata in diretta numerosi quelli di ringraziamento per la conferma di Gian Piero Gasperini, ritenuto all’unanimità l’indiscusso protagonista della strepitosa stagione sportiva appena conclusa. Non è passata inosservata, poi, la pur remota possibilità di poter strappare la deroga da parte degli organi proposti di disputare le gare casalinghe europee allo stadio di Bergamo. «Norme alla mano – ha precisato Percassi – lo escludono a priori ma noi lo chiederemo ugualmente possedendo alcune carte da giocare». Insomma, un paio d’ore di trasmissione che non ha conosciuto attimi di scarso interesse. È il caso di ricorrere al proverbiale «se il bel giorno si vede dal mattino» con quel che segue.

