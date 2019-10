«TuttoAtalanta» festeggia 1.500 puntate

Percassi ospite a Bergamo Tv alle 20.50 Il presidente nerazzurro l’ospite d’onore della serata in cui si festeggia il traguardo delle 1500 puntate della storica trasmissione di Bergamo Tv.

Lo storico esordio casalingo in Champions League a Milano contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e la beffa della sconfitta subita nei minuti di recupero saranno al centro della puntata numero 1.500 di «TuttoAtalanta», in onda in diretta dalle 20,50 alle 22,30 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre-streaming www.bergamotv.it) – con ospite d’eccezione il presidente atalantino Antonio Percassi – in un inedito appuntamento infrasettimanale proprio per commentare la prestigiosa sfida europea.

Si festeggia così un traguardo storico per la trasmissione sportiva dedicata da oltre trent’anni alla squadra nerazzurra da parte dell’emittente televisiva regionale bergamasca, con la prima puntata ufficiale datata 1987 e l’Atalanta che ripartiva dopo la retrocessione in B per una stagione che l’avrebbe riportata nella massima serie e alla semifinale di Coppa delle Coppe contro il Malines. Una lunga cavalcata di trentadue anni per portare le discussioni sull’Atalanta nelle case dei tifosi nerazzurri, prima dell’avvento della tv satellitare, con i commenti e pareri di tanti opinionisti e giornalisti che si sono succeduti nel corso degli anni: uno su tutti Elio Corbani, per decenni voce narrante delle partite e della storia dell’Atalanta. E poi le immagini, come l’innovativa moviola di Glenn Peter Stromberg di fine anni Novanta. E il filo conduttore con i telespettatori: anche in questa puntata i tifosi potranno scrivere messaggi e domande con sms al 335.6969423 ed e-mail a tuttoatalanta@bergamotv.it e postare foto e video sulla pagina Facebook «TuttoAtalanta Bergamo Tv».

