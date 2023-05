Una folla incredibile per il Giro: «In città e provincia 250 mila spettatori»

Il caloroso benvenuto e l’abbraccio dei bergamaschi al Giro d’Italia e la 15ª tappa sulla quale ha messo la firma l’americano Brandon McNulty con qualche affanno nel finale del francese Bruno Armirail, che si comunque tenuto stretto la maglia rosa, sono ormai consegnati all’archivio. Ma l’amore per il Giro d’Isola e il pomeriggio di sole hanno creato le premesse per una giornata davvero memorabile che si è rivelata tale.

I dati da record

Bergamo è stata vista in cinque continenti con duecento nazioni collegate in diretta. Quantificati in quattro milioni e mezzo le visualizzazioni su Twitter e in undici milioni i profili raggiunti su Instagram. I giornalisti, i fotografi e gli addetti alle riprese televisive ufficialmente accreditati, provenienti da più Paesi, sono stati un centinaio.