Urban Night Trail, lo spettacolo dei corridori nel buio tra le vie della città-Foto

Un arrivo in coppia in un tempo poco sotto i 50’ minuti ha decretato i vincitori virtuali (visto che si trattava di una gara non competitiva) della Urban Night Trail. I centinaia di partecipanti hanno solcato le strade di Bergamo con un faro frontale e salito le scalette per raggiungere Città Alta per poi ridiscendere verso il Sentierone di fronte al Teatro Donizetti dove è stato allestita partenza e traguardo.