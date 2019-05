Va al bancomat: cassa continua aperta

Trova ventimila euro e il restituisce La storia su «L’Eco di Bergamo» in edicola oggi. Protagonista un uomo di Urgnano, che domenica 12 maggio a uno sportello bancario per il prelievo ha trovato aperta la cassa continua: all'interno denaro e assegni. Allertati i carabinieri e rintracciato il proprietario, un commerciante della zona: ricompenserà l’onesto cittadino con il dieci per cento della somma recuperata.

Una domenica che non scorderà mai. Un uomo di Urgnano ieri, domenica 12 maggio, ha chiamato i carabinieri perché, arrivato a uno bancomat del paese per prelevare, ha trovato la cassa continua aperta con all’interno contanti e assegni per 20 mila euro. «C’è qualcosa che non va, venite». I militari dell’Arma quasi non ci credevano ma, una volta arrivati sul posto , hanno constato che le cose stavano effettivamente così. Soldi e assegni c’erano, forse per un guasto la cassa continua non li aveva «ingoiati». Il proprietario, un commerciante della zona, è stato rintracciato grazie alla distinta di versamento. Ricompenserà l’onesto cittadino con il dieci per cento della somma, quindi duemila euro. Chissà che cosa avrebbe fatto ciascuno di noi...

